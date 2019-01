A Collecchio la premiazione per il "compleanno" di Zymil

Nel 2018 Zymil, marchio leader in Italia nel mercato del “senza lattosio”, ha compiuto 50 anni e ha voluto festeggiare questa importante ricorrenza organizzando un grande concorso al quale hanno partecipato oltre 3mila consumatori in più di mille punti vendita, su tutto il territorio italiano.

Il vincitore del premio finale – una Jeep Renegade 1.6 MJT SPORT arancione, iconico colore del brand Zymil – verrà ospitato nella sede di Parmalat a Collecchio, per la premiazione ufficiale, durante la quale potrà ritirare la sua nuova auto e visitare lo stabilimento produttivo.

La partecipazione al concorso prevedeva l’acquisto di almeno quattro prodotti Zymil, in un unico scontrino, di cui uno a scelta tra yogurt, latte fresco e panna e l’iscrizione tramite il sito internet dedicato.

Tra i vari premi in palio, per un valore complessivo del montepremi di quasi 50mila euro, numerosi buoni sconto Decathlon - sette dei quali, non consegnati, sono stati devoluti in beneficienza – e alcune biciclette elettriche Wayel/Italwin Gotham.

Questa iniziativa è stata replicata anche in una seconda tranche, che si è svolta tra ottobre e novembre scorsi. Il vincitore, però, non è ancora stato estratto. Per questa successiva fase di concorso in palio 63 trolley American Tourister e 9 MacBook Apple.

Il premio finale, come per la prima fase dell’iniziativa, sarà un’altra Jeep Renegade.