Domani torna l'inserto Economia: il focus sarà sulla Brexit alla vigilia di un importante voto alla Camera dei Comuni. Sia in caso di accordo che, a maggior ragione, in caso di uscita senza accordo le conseguenze economiche saranno negative. Anche per Parma.

L'azienda della settimana è il Centro San Girolamo. Ma si parlerà anche delle 7 innovazioni hi-tech che ci cambieranno la vita. Per «La parola all'esperto» il tema è «quota 100». Inviate i vostri quesiti a esperto@gazzettadiparma.net.