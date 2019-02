Parmalat, Bonaccini a Collecchio: "Attenzione alta, ma non creiamo allarmismi"

"Non bisogna creare allarmismi, certamente, ma l'attenzione su questa vicenda deve essere massima. Ho scritto al premier Conte ed al ministro Di Maio, ma ci siamo pure mossi con la Regione Lombardia, anch'essa interessata dall'annunciato piano di riorganizzazione di Lactalis, per chiedere insieme l'apertura di un tavolo di confronto". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che, stamani, in Municipio a Collecchio, ha incontrato i rappresentanti dei lavoratori di Parmalat.Presenti pure l'assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi, e il deputato Pd Andrea Orlando, che ha già presentato un'interrogazione parlamentare.

"Per Lactalis, l'Italia è il secondo mercato a livello mondiale. E, in questa regione, ci sono norme che favoriscono gli investimenti di chi fa impresa" ha ricordato Bonaccini. "Al di là dell'appartenenza politica, è interesse di tutti che ci siano ricadute positive nel nostro territorio".