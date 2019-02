Imprese protagoniste sul sito della Gazzetta

Da domani (giovedì 14 febbraio) prende il via, sul sito della Gazzetta di Parma, una nuova iniziativa: interviste brevi che avranno come protagoniste le aziende di Parma. Partendo da una notizia di attualità verranno rivolte a vertici e management alcune domande su numeri, novità e progetti in campo. Obiettivo è tracciare una fotografia in tempo reale delle tante realtà che operano nella nostra provincia, aziende che investono sul territorio e innovano per competere in un mercato globale sempre più complesso e agguerrito. Le brevi conversazioni con gli imprenditori sono curate da Patrizia Ginepri, della redazione economica di Gazzetta di Parma.

A inaugurare la serie è la società Caffeina, agenzia specializzata nella realizzazione di progetti e campagne di digital marketing integrate che nel 2018 ha inaugurato il suo nuovo quartier generale a Parma, nel complesso post industriale denominato Cubo situato in via Spezia. Si tratta di una realtà in forte crescita, partner di importanti multinazionali che assume e guarda anche oltre confine. La prima intervista, come le seguenti, sarà visibile sul sito www.gazzettadiparma.it, il link potrà essere scaricato successivamente ricercando il nome della società.