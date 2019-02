Borsa: la parmigiana Maps chiede la quotazione sul mercato Aim

Maps ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione per il via libera alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei relativi warrant (abbinati gratuitamente nella misura di 2 warrant ogni 4 azioni, sia esistenti sia di nuova emissione) su Aim Italia.

Con base a Parma, Maps è attiva nel settore della digital transformation, attraverso la progettazione, produzione e distribuzione di software per l’analisi dei big data. Il gruppo ha un portafoglio di oltre 180 clienti nei settori industria e servizi, sanità e pubblica amministrazione.

L’operazione è rivolta esclusivamente a investitori istituzionali e professionali ed è destinata a supportare la crescita per linee esterne, gli investimenti in innovazione di prodotto e l’internazionalizzazione. Il range di prezzo è stato fissato tra 1,75 e 1,90 euro per azione.