La Chiesi premiata dalla Casellati

«Le targhe che consegno sono un riconoscimento alle capacità innovative di alcune realtà che rappresentano un esempio di orgoglio nazionale e rendono merito alla passione e alla progettualità di chi sa interpretare le complesse e articolate esigenze di una società che cambia sempre più velocemente». «E nei processi di cambiamento tecnologici e di integrazione e interconnessione globale, l’Italia deve avere un ruolo sempre più da protagonista».

Lo ha detto il Presidente del Senato Elisabetta Casellati intervenendo, nella Sala Koch, alla cerimonia di assegnazione del «Premio dei Premi», un riconoscimento riservato a industrie, imprese, università e amministrazioni pubbliche che si distinguono per i risultati di eccellenza conseguiti nel campo dell’innovazione e che per il 2018 è stato assegnato, tra gli altri, anche alla Chiesi di Parma.

L'azienda farmaceutica parmigiana è stata premiata per «i rilevanti investimenti in innovazione e la strategia focalizzata su alcune aree farmaceutiche che hanno permesso all'azienda di crescere in fatturato e nel posizionamento internazionale». Ha ritirato il premio l'amministratore delegato Ugo Di Francesco.

Il Premio dei Premi, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su mandato del Presidente della Repubblica, nasce nel 2008 per conferire ogni anno un riconoscimento a imprese, banche pubbliche amministrazioni, startup e mondo accademico, che si sono distinti come campioni di innovazione. L’iniziativa vuole diffondere e rafforzare tra i cittadini la cultura dell’innovazione a 360 gradi. Confindustria ha partecipato, per la categoria Industria e Servizi, portando al conferimento del Premio dei Premi le prime nove imprese vincitrici della decima edizione del Premio IXI, tra cui, appunto, la Chiesi.

