Parmalat: il Tar del Lazio sospende l'uscita da Piazza Affari

Parmalat dice addio a Piazza Affari ma il Tar sospende il delisting.

Le azioni del gruppo di Collecchio dovevano essere revocate dalla quotazione da oggi, dopo essere state sospese dalle contrattazioni il 1° marzo scorso.

Su richiesta della banca americana Citi, però, il Tar del Lazio ha disposto in via cautelare la sospensione delle delibere della Consob che avrebbero dovuto portare alla revoca, a partire da oggi, delle azioni Parmalat da Piazza Affari. La revoca, spiega il decreto, è stata ritenuta idonea «a determinare, nelle more della trattazione dell’istanza cautelare nei modi ordinari, un pregiudizio irreversibile alle ragioni di credito» di Citi. La camera di consiglio per la trattazione collegiale del ricorso è stata fissata il 26 marzo.