Coppa di Parma, un 2018 da incorniciare

Si chiude in positivo il 2018 per il Consorzio di Tutela della Coppa di Parma Igp: lo scorso anno la produzione è stata di 4,3 milioni di chili, in aumento del 7,5% rispetto al 2017. Il canale della grande distribuzione si conferma quello prevalente, assorbendo l’80% circa della produzione. Il comparto, secondo dati diffusi dal consorzio, dà lavoro a circa 500 persone forte di un fatturato salito a 65 milioni di euro (+8,3% rispetto al 2017).

Segno positivo anche per l’export, la cui incidenza sul fatturato sale dal 15 al 18%. La geografia commerciale della Coppa di Parma IGP è rimasta sostanzialmente inalterata nel corso degli ultimi 12 mesi: il mercato principale si conferma quello dell’Ue trainato dalla domanda di Francia e Germania. Buoni i risultati anche nel Regno Unito, nel Benelux e in Polonia. Al di fuori dell’Unione europea i Paesi che più apprezzano il prodotto sono Svizzera, Russia e Canada.