L'azienda Pizzarotti ha effettuato la proposta di affitto e poi acquisto di un ramo aziendale della ravennate Cmc (che si trova in concordato preventivo), relativo a quattro lavori in Italia.

Come riferisce il Sole 24 Ore, i soci della Cmc sono stati convocati per discutere l'approvazione del Piano di crisi aziendale, che prevede anche l'apporto dei soci stessi per il superamento della crisi.