Emil Banca, presentato il bilancio 2018: utile in crescita del 35%

Emil Banca ha chiuso il bilancio 2018 con un utile di oltre 11 milioni di euro (+35%) . L’assemblea dei soci si terrà a Bologna il prossimo 19 maggio.



Crescono soci, clienti, impieghi e raccolta, calano le sofferenze. Emil Banca archivia un 2018 più che positivo con tutti i principali indicatori con il segno + e un utile di esercizio di 11,352 milioni di euro (+ 35% rispetto allo scorso anno). Il bilancio sarà sottoposto al giudizio degli oltre 47 mila Soci durante l’assemblea in programma per domenica 19 maggio al Palazzo dello Sport di Casalecchio (Bologna).



Emil Banca, a seguito delle aggregazioni con Banco Cooperativo Emiliano, Banca di Parma e Bcc di Vergato è diventata una delle più grandi banche di credito cooperativo d’Italia. Attiva con con 89 filiali su cinque province emiliane (Bologna, Reggio Emila, Parma, Modena e Ferrara) e una lombarda (Mantova), è presente in ben 61 comuni della regione per un territorio di competenza che comprende oltre 1,6 milioni di persone.

Quello chiuso al 31 dicembre 2018 è il bilancio del primo anno di attività a pieno regime della Bcc post aggregazioni e i risultati dimostrano che le scelte fatte negli anni scorsi sono state più che lungimiranti.

La raccolta totale ammonta a fine anno a 5 miliardi di euro (+1,4 % sul 2017). In crescita anche gli impieghi che sono saliti a circa 2,7 miliardi di euro (+5,6%) trainati dal positivo andamento dei mutui casa (nel 2018 ne sono stati concessi 1.529 per un ammontare di 175 milioni di euro con l’importo liquidato che è cresciuto del 18% rispetto al 2017). Il totale dei mezzi amministrati dalla Banca ha superato i 7,6 miliardi di euro (+3,1% sul 2017) mentre il rapporto impieghi/raccolta diretta è all’89%.

Più che soddisfacente anche il dato sulla compagine sociale, che nel corso del 2017 ha visto entrare ben 2.124 nuovi soci con la base sociale che si è attestata a 47.799 soci, e quello sull’ingresso dei nuovi clienti che a fine 2018 erano 157.217 mila (oltre 1.300 in più rispetto al 2017 con ben 10mila rapporti aperti negli ultimi 12 mesi).

L’esercizio 2018 si è chiuso con un utile netto pari a 11.352.000 euro, spinto verso l’alto anche da una forte qualità del credito che ha comportato minori accantonamenti. Durante lo scorso anno Emil Banca ha ceduto ben 158 milioni di euro di sofferenze. Un’operazione straordinaria che ha reso il bilancio più solido: il rapporto tra sofferenze e impieghi netti al 31/12/2018 era lo 0,74%, tra i più bassi del mercato bancario nazionale.