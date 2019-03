Domani l'inserto: Italia-Cina, scopriamo rischi e opportunità

Domani con la Gazzetta l'inserto economia del lunedì. In primo piano un focus sulla Nuova Via della Seta centinaia di anni dopo Marco Polo: i rischi e le opportunità per l'Italia nel rapporto con la Cina con tutti i dati aggiornati dell'interscambio di Parma con Pechino. Parliamo anche di bollettini ingannevoli che vengono inviati alle nuove aziende e ai professionisti con partita Iva. L'azienda della settimana è Trancerie Emiliane. Per la rubrica La parola all'esperto il tema è il lavoro: come funziona il contratti di apprendistato.

Potete inviare i vostri quesiti su fisco, previdenza, lavoro, risparmio a esperto@gazzettadiparma.net