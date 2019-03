Servizi Italia investe in una startup che sviluppa app e siti per il settore lavanderia

Servizi Italia ha firmato un accordo vincolante per acquisire una quota del 25% di StirApp srl, startup attiva nella progettazione e gestione di applicazioni e siti web dedicati alla prenotazione e gestione di servizi di lavanderia e stireria sia per i cittadini privati che per il settore corporate aziendale. L’acquisizione avverrà mediante sottoscrizione di un aumento di capitale riservato in una o più tranche del valore di circa 0,55 milioni di euro, finanziato tramite ricorso ad indebitamento bancario, e si prevede che sarà completato entro la fine del 2019.

Stirapp è un servizio basato sulla sharing economy che consente, attraverso un’app disponibile per Android e iOS, di prenotare lavaggio e stiratura, o solo stiratura, dei propri capi, con ritiro e consegna a domicilio entro 48 ore. E’ attivo in Emilia-Romagna, ma prevede un rilevante sviluppo nel medio termine in alcune delle principali città italiane.

Servizi Italia, sede a Castellina di Soragna, è specializzata nei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere.