Domani con la Gazzetta torna l'inserto economia come ogni lunedì. In questo numero primo piano sui servizi di comparazione prezzi che si trovano online. Possiamo fidarci? E quale precauzioni bisogna prendere prima di fare l'acquisto? L'azienda della settimana è la Chr. Hansen che ha la sua sede italiana a Parma e che è stata giudicata l'azienda «più sostenibile al mondo». Focus anche sull'importanza delle risorse umane nell'innovazione digitale.

La rubrica «La parola all'esperto» si occupa dei problemi per «totalizzare» i contributi integrativi Enasarco.

Inviate i vostri quesiti a esperto@gazzettadiparma.net.