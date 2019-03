"Gli strumenti patrimoniali per la terza età: opportunità e tutele" è il titolo dell'incontro che i Notai di Parma, in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori, hanno organizzato per giovedì 4 aprile alle 16 al Palazzo del Governatore (piazza Garibaldi).

Sarà l'occasione per parlare della nuova Guida del Consiglio Nazionale del Notariato. Tanti gli argomenti di interesse: donazioni, mutui, trust, testamenti e tutto ciò riguarda il patrimonio quando l’età avanza

L’incontro è aperto al pubblico