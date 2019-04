Linkedin: più di 93mila iscritti parmigiani. A Bologna un workshop su social e Pubblica amministrazione

Dopo le tappe di Milano e Perugia, PA Social, associazione per lo sviluppo della nuova comunicazione, proseguirà il percorso di collaborazione in sinergia con LinkedIn Italia in un workshop che si terrà a Bologna, nello spazio Net Service Digital Hub (via Ugo Bassi, 7), giovedì 4 aprile dalle 10 alle 13,30.

PA Social in tour è un viaggio formativo nato dalla partnership tra PA Social e LinkedIn Italia per rispondere alla forte necessità di investire sulla conoscenza e sull’utilizzo positivo della comunicazione digitale nell’amministrazione pubblica, con l’obiettivo di rendere le istituzioni centrali sempre più vicine al cittadino. Gli incontri rappresentano un momento di formazione, condivisione e scambio di idee volte a integrare social professionali come LinkedIn nel dialogo con i cittadini e imprese, generando un nuovo e importante punto di incontro tra questi e le realtà istituzionali. In un mondo sempre più digital, infatti, i social possono divenire straordinari strumenti di servizio pubblico.

È possibile accreditare la propria partecipazione attraverso EventBrite

Ai saluti di Francesco Di Costanzo (presidente nazionale PA Social) seguiranno momenti di formazione affidati a Alessandro Gallo (responsabile Pubblica Amministrazione e partner LinkedIn Italia) e Valentina Marini (co-autrice e founder #GalateoLinkedIn e HR Senior di ELIS). Chiuderà Emma Petitti, assessore al Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane della Regione Emilia-Romagna.

“Diffondere e sviluppare per il settore pubblico un positivo e sempre più professionale utilizzo di LinkedIn è un’occasione di incontro e confronto per la PA – evidenziano i coordinatori di PA Social Emilia-Romagna Luca Calzolari, Alessio Pecoraro e Eleonora Zaccheroni – considerando che questa piattaforma social è ormai strumento imprescindibile per i professionisti nel nostro Paese”.

Alcuni dati: più di 93mila iscritti parmigiani. Più di 3mila le aziende

LinkedIn conta al suo interno 30.544 aziende e 874.112 professionisti in Emilia-Romagna.

Sul social network dedicato a lavoro e professionisti ci sono 93.767 iscritti di Parma. Le altre province: Piacenza 53.735, Reggio Emilia 127.351, Modena 120.719, Bologna 209.787, Ferrara 80.598, Ravenna 78.257, Forlì 57.988, Rimini 51.641.



Le aziende emiliane su LinkedIn: Parma 3.004, Piacenza 1.401, Reggio Emilia 3.910, Modena 5.544, Bologna 9.398, Ferrara 1.323, Ravenna 1.901, Forlì 2.079, Rimini 1.984.

PA Social In tour. Nasce la collaborazione tra l’associazione PA Social e LinkedIn Italia con workshop di formazione e divulgazione in tutta Italia dedicati ad enti e aziende pubbliche. L’obiettivo è diffondere e sviluppare un positivo e sempre più professionale utilizzo di LinkedIn per il settore pubblico. Un mix tra formazione, divulgazione, scambio di buone pratiche per far conoscere al meglio le opportunità di LinkedIn. Il percorso parte da Milano, nella sede italiana di LinkedIn, e proseguirà in altre città italiane. I prossimi appuntamenti sono a Perugia (29 marzo), Bologna (4 aprile), Teramo (10 aprile), Reggio Calabria (10 maggio), Firenze (22 maggio), Alessandria (29 maggio), ne seguiranno di nuovi in altre città. Gli appuntamenti sono aperti a tutti e gratuiti fino ad esaurimento posti.