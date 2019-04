Domani l'inserto: scopriamo se la plastica ha ancora un futuro

Torna domani con la Gazzetta l'inserto economia. Il primo piano è un viaggio nell'industria della plastica dopo che l'Ue ha messo al bando le plastiche monouso dal 2021: la sfida di un settore da 30 mld solo in Italia passa dalla sostenibilità. Parliamo anche dei nuovi obblighi per le piccole Srl, del fenomeno Tesla e di mercati. L'azienda della settimana è Tecno Forniture. Per la rubrica La parola all'esperto il notaio Arturo Dalla Tana fa il punto sulla riforma dei preliminari per chi acquista una casa in costruzione dall'impresa. Inviate i vostri quesiti a esperto@gazzettadiparma.net.