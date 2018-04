Parma Alimentare in Germania, più export per i prodotti ducali

Parte da Stoccarda la spedizione business di Parma Alimentare in Germania. Dal 5 all’8 aprile è infatti in programma il Salone del Buon Gusto, mostra-mercato di prodotti gastronomici da tutto il mondo sotto l’egida di Slow Food Deutschland. E dopo Stoccarda, Parma Alimentare sarà ad Amburgo per partecipare al World Travel Catering & Onboard Services Expo (8-10 aprile). A Stoccarda, in particolare, saranno presenti cinque aziende provenienti dalla Food valley: nel 2017 il Salone del Buon Gusto tedesco ha richiamato oltre 100mila tra foodie, gastronomi, cuochi, operatori di alberghi e ristoranti e proprietari di "delicatessen store". «Parliamo di un pubblico qualificato, affamato di novità e quindi propenso a sperimentare in cucina e con una buona disponibilità economica - spiega alla Gazzetta di Parma Alessandro Foppiano, executive manager di Parma Alimentare - Con un valore di 280 milioni di euro, pari a un incremento dell’1%, nel 2017 la Germania si è confermata il secondo Paese di destinazione dell’export alimentare parmense. Dal 2010 ad oggi la crescita è stata ininterrotta. Per quanto riguarda gli ultimi 12 mesi, i segnali più positivi arrivano dai settori delle conserve ittiche (+42,4%) e delle carni lavorate e conservate (+29,2%)».