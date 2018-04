Banca di Piacenza apre un conto per cani e gatti

Un conto corrente bancario «cointestato» a un animale domestico e al suo padrone, con dentro un’assicurazione danni, finanziamenti agevolati e sconti in negozi e cliniche per animali convenzionate. E’ il conto «Amici Fedeli», offerto dalla Banca di Piacenza.

«I nostri clienti sanno che la nostra Banca non ha mai vietato loro (nonostante qualche contrarietà) di entrare nel nostro Istituto bancario accompagnati dagli amici animali - spiega l’istituto di credito in un comunicato -. Qualche mese fa, un cliente ci ha chiesto di intestare il conto corrente al suo cane, un cocker spaniel fulvo di nome Roll. Non si può fare, naturalmente, perché intestatari del conto debbono essere persone fisiche o comunque soggetti giuridici. Però, niente vieta che fra i segni distintivi si possa aggiungere il nome del cane. E allora ci siamo detti: perché non creare un conto corrente dedicato agli amici degli animali?».

Così è nato «Amici Fedeli». «Questo nome - spiega la banca - trae spunto dal fatto che Giuseppe Verdi seppellì il suo cane Loulou su un’erma del giardino di Sant'Agata ove, su una colonna, aveva scritto "ad un vero amico"». Il conto corrente prevede sconti e promozioni presso negozi e cliniche convenzionate, finanziamenti agevolati fino a 5.000 euro e una polizza RC per eventuali danni causati dall'animale. Ai titolari viene regalato un libretto con consigli vari per chi ha animali. Viene offerta inoltre l’iscrizione gratuita per un anno all'associazione animalista «Amici Veri».