Domani l'inserto: Milano capitale del design

Domani all'interno della Gazzetta il consueto Inserto Economia del lunedì si 8 pagine. Il primo piano della settimana è dedicato al Salone del Mobile di Milano che si apre martedì. Ci occupiamo anche di e-commerce, di Pir e mercati. Nell'editoriale Alfredo Alessandrini si interroga sulla redistribuzione del reddito. L'azienda della settimana è la Polisette di Sala Baganza. Non mancano le consuete rubriche Via Emilia di Andrea Violi e Silicon Alley di Paolo Ferrandi. Per "La parola all'esperto" l'argomento è il riscaldamento condominiale. Potete inviare i vostri quesiti su casa, fisco, lavoro, risparmio a esperto@gazzettadiparma.net