La Bonatti costruirà sei lotti del gasdotto Eugal in Germania

Gascade, società controllata da Basf e Gazprom, ha incaricato la joint venture composta da Bonatti e il suo partner Max Streicher Germany di eseguire la costruzione di sei lotti del gasdotto Eugal. La pipeline sarà alimentata dal Nord Stream 2, il network di trasporto gas che collega la Siberia al cuore dell’Europa continentale tramite il Mar Baltico. L’intero gasdotto Eugal copre circa 480 km (linea 1 - 480 km; linea 2 - 329) e attraversa i Laender tedeschi Meclenburgo-Pomerania Occidentale, Brandenburgo e Sassonia. Le nuove condotte avranno un volume di trasporto massimo di 55 mld mc/anno. La costruzione dell’intera pipeline è suddivisa in 14 lotti: i tubi impiegati avranno un diametro di 56" (1,4 metri) e uno spessore di 22,3 mm. La joint venture Bonatti-Max Streicher, spiega l’azienda parmigiana, avrà un ruolo determinante nella realizzazione del progetto con l’esecuzione di 6 lotti per una lunghezza di circa 292 km, coprendo la parte più meridionale del tracciato di Eugal e raggiungendo Deutschneudorf, sul confine con la Repubblica Ceca: le frazioni numero 9 e 10 della pipeline verranno costruite in doppia linea. Il tracciato di Eugal corre parallelo a quello del gasdotto Opal e ha l’obiettivo di potenziare la distribuzione del gas nel cuore dell’Europa. La stima è che la joint venture possa iniziare già durante l’estate, non appena acquisite le necessarie autorizzazioni; la consegna sarà completata con i tratti in doppia linea entro la fine del 2020.