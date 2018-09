37 nuove offerte di lavoro

Nuovo appuntamento online con gli annunci dell’Informagiovani di Parma.

Se volete proporre la vostra candidatura per uno o più degli annunci pubblicati, non dovete fare altro che contattare il personale dell’Informagiovani. L’ufficio di via Melloni è aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; il martedì, mercoledì e giovedì solo al pomeriggio, dalle 15 alle 19; sabato e festivi chiuso.

ANNUNCI AGENZIE - 17



Agenzia seleziona per prestigiosa azienda cliente settore metalmeccanico un PROGETTISTA MECCANICO

Il/ la candidato/a laureato/a in ingegneria meccanica 3-5 anni sarà inserito all'interno dell'ufficio tecnico ricoprendo la posizione di progettista. La persona è un professionista in grado di realizzare lo sviluppo tecnico di un prodotto meccanico partendo dallo studio di fattibilità fino al disegno tecnico. Dovrà occuparsi dell'elaborazione dei disegni utilizzando CAD 3D e dovrà interfacciarsi con clienti e fornitori.

Requisiti:

- laurea in ingegneria meccanica o meccatronica

- esperienza di almeno 3-5 anni in aziende metalmeccaniche

- conoscenza delle tecniche e degli strumenti di progettazione quali CAD e linguaggi di programmazione.

- buono utilizzo degli strumenti informatici e pacchetto Office.

Tipologia contrattuale: a tempo indeterminato.

Zona di lavoro: Montecchio Emilia





Agenzia seleziona per prestigiosa azienda cliente settore metalmeccanico un BACK OFFICE COMMERCIALE

Il/ la candidato/a in possesso di un diploma ad indirizzo tecnico sarà inserito all'interno dell'ufficio tecnico commerciale ricoprendo la posizione di back office commerciale.

La risorsa è un professionista in grado di relazionarsi a tutti i livelli per la vendita dei semilavorati prodotti in azienda sia conto terzi che per clienti diretti.

Dovrà occuparsi dell'elaborazione dei preventivi e della negoziazione interfacciandosi con clienti e fornitori.

Requisiti:

- diploma ad indirizzo meccanico

- esperienza di almeno 3-5 anni in aziende metalmeccaniche all’interno di uffici commerciali

- conoscenza delle principali lavorazioni dei pezzi meccanici

- la conoscenza di eventuali lingue straniere sarà considerato un plus

Tipologia contrattuale: a tempo indeterminato.

La retribuzione sarà commisurata in base all’esperienza del candidato.

Zona di lavoro: Poviglio

Agenzia seleziona per azienda cliente DIPLOMATI PERITI MECCANICI

I candidati diplomati ITI/IPSIA indirizzo meccanico si dovranno occupare di carico/scarico pezzi, piazzamento della macchina utensile, richiamo dei programmi per eventuali modifiche.

Requisiti:

- diploma/qualifica in ambito meccanico;

- breve esperienza maturata in contesti metalmeccanici (stage, tirocini, alternanze scuola-lavoro);

- Capacità di utilizzo degli strumenti di misura;

- Capacità di risoluzione dei problemi, spirito di iniziativa, motivazione alla crescita personale.

- patente B ed automuniti

Zona di lavoro: Val D’Enza

Tipologia contrattuale: a tempo determinato a scopo inserimento diretto in azienda.

Zona di lavoro: Boretto

Agenzia seleziona per azienda cliente settore metalmeccanico un SALDATORE

Il candidato/a ha maturato esperienza nella mansione di 1-2 anni.

REQUISITI:

- conoscenza disegno tecnico;

- saldatura a ELETTRODO, TIG, FILO CONTINUO.

- posizionamento e assemblaggio parti da saldare;

- esperienza di almeno 1-2 anni;

Zona di lavoro: Boretto

Si valutano esperienze maturate sia in carpenterie pesanti che leggere.

Tipologia contrattuale: a tempo determinato a scopo inserimento diretto in azienda.

Zona di lavoro: Boretto

Per importante azienda in zona SAN POLO DI TORRILE (PR) cerchiamo n. 1 DISEGNATORE MECCANICO. Si richiede conoscenza del disegno meccanico e minima esperienza nella mansione. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime prospettive di inserimento in azienda.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 MONTATORE MECCANICO con esperienza e lettura disegno meccanico. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime possibilità di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona MEZZANI (PR) cerchiamo n. 1 SALDATORE A FILO . Si richiede esperienza nella mansione e lettura del disegno. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) per lancio di innovativo prodotto sul mercato di importante multinazionale del settore tabacco ricerchiamo 1 SALES ACCOUNT che dovrà assicurare il raggiungimento degli obiettivi di acquisizione, gestione e sviluppo nuovi clienti nell’Area di competenza. Il candidato ideale possiede spiccata motivazione e forte orientamento al raggiungimento dei target commerciali, grande conoscenza del territorio locale, con un network consolidato, ottime capacità relazionali, comunicative e organizzative. Si offre contratto iniziale in somministrazione.

Per importante azienda operante nel settore della ristorazione collettiva in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 PIZZAIOLO con esperienza. Si offre contratto part-time dal lunedì al venerdì di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante punto vendita GDO in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 GASTRONOMO. Necessaria esperienza, anche minima. Prospettive di assunzione a tempo indeterminato.

Per importante punto vendita in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 ADD. BANCO PANETTERIA. Si richiede flessibilità oraria ed esperienza minima nel settore delle vendite.

Per struttura assistenziale per minori a sud di PARMA (PR), ricerchiamo urgentemente n. 2 INFERMIERI automuniti. Si richiedono laurea in infermieristica, iscrizione OPI aggiornata al 2018, disponibilità immediata al lavoro full-time su turni diurni e alla reperibilità notturna, esperienza in ruoli a contatto con minori. Preferenziale esperienza in reparti di neuropsichiatria infantile. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con prospettive di inserimento a tempo indeterminato presso l'azienda utilizzatrice.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) operante nel settore alimentare cerchiamo 1 BACK-OFFICE ITALIA. Si richiede esperienza nel ruolo. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime prospettive di inserimento in azienda.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 CONTABILE con esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime possibilità di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona SALA BAGANZA (PR) cerchiamo n. 1 SALDATORE TIG con esperienza in contesti strutturati. Il candidato ideale possiede buona autonomia nella saldatura su acciaio e conosce il disegno meccanico. La tipologia contrattuale verrà definita in fase di colloquio.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE con esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per azienda in zona VIAROLO DI SISSA TRECASALI (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. ALL’ASSEMBLAGGIO . Il candidato ideale ha maturato una minima esperienza nella mansione. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.



ANNUNCI PRIVATI - 20

Ristorante elegante in Parma, è alla ricerca di un/a giovane cameriere/a per il fine settimana (sabato sera, domenica a pranzo ed eventuali feste comandate).

Indispensabile essere automunito poiché il ristorante è in campagna.

Ristorante elegante in Parma, è alla ricerca di un/a lavapiatti da assumere con contratto full time. La mansione richiede forza fisica e si svolge sia sul turno mattutino che serale.

È requisito indispensabile essere automuniti poiché non arrivano autobus nella zona.

Verranno privilegiati coloro che possiedono esperienze pregresse nella stessa mansione.

Ristorante bio energetico di Parma ricerca esclusivamente studente universitario per consegna pasti (con bicicletta da trasporto nostra) dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.30. Regolare assunzione. Patente guida “B” obbligatoria!!

Trattoria cerca cameriere/a automunito/a per week-end.

Punto vendita di Ponte Taro ricerca personale come addetti/e alle casse e ai reparti.

Si richiede:

- Residenza zone limitrofe

- Disponibilità nei week end e festivi

Cercasi personale giovane per mansioni di segreteria.

Si richiede ottima conoscenza della lingua italiana, buona conoscenza uso computer e internet, patente di guida B, bella presenza.

Agenzia assicurativa di Parma ricerca candidati da avviare all’attività di intermediari assicurativi a cui offrire percorso di carriera strutturato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Si richiede diploma o laurea, ottime capacità relazionali e di lavoro in team.

È previsto corso di formazione in aula e training on the job.

Ristorante in Parma ricerca le seguenti figure:

- 1 cuoco capopartita;

- 1 lavapiatti;

- 1 cameriere per extra/fine settimana.

È necessario essere automuniti.

Risto-pub in centro a Parma cerca cameriera/e part-time, età max 29 anni.

Azienda di autotrasporti conto terzi di Parma ricerca AUTISTI PAT. C su Parma.

Agenzia di Parma seleziona 2 collaboratori (anche prima esperienza) da inserire nel proprio organico. Si richiede diploma e/o laurea, ottime doti relazionali verso il pubblico, predisposizione al lavoro di squadra, buon utilizzo dei sistemi informatici, automunito. Si offrono ottime opportunità di sviluppo portafoglio clienti, formazione e affiancamento costanti per una crescita personale e professionale garantita. Trattamento economico incentivante e di sicuro interesse.

Inviare CV con foto ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 d.lgs.196/03

Azienda Leader nel Settore Antincendio e Sicurezza, in un'ottica di potenziamento della propria rete commerciale, seleziona un AGENTE DI COMMERCIO anche prima esperienza, da inserire stabilmente nel proprio organico.

Caratteristica unica del gruppo è di poter erogare servizi di manutenzione, consulenza e formazione garantendo uno standard elevato di qualità, mettendo a disposizione dei propri clienti competenza e professionalità per garantire soluzioni adeguate a tutte le esigenze.

Siamo presenti su tutto il territorio nazionale con oltre 20 agenzie e oltre 150 Agenti Consulenti della sicurezza di primo livello, con sede centrale Bergamo.

Cosa cerchiamo in un Agente?

- voglia di intraprendere una carriera come libero professionista;

- dinamicità, entusiasmo e ambizione professionale;

- predisposizione al lavoro per obiettivi, capacità negoziali e doti di leadership;

- pregresse esperienze commerciali con aziende.

Cosa offriamo ai nostri Agenti?

- sistema di provvigioni, incentivi mensili e premi annuali di sicuro interesse;

- possibilità di avere alle spalle un gruppo serio, strutturato e professionale;

- formazione iniziale nella nostra Prean Academy;

- formazione tecnica e commerciale continua con progetto strutturato;

- programma di inserimento con contributo mensile di 1000 euro (raggiungimento obiettivi);

- zona di competenza assegnata e portafoglio clienti attivo;

- possibilità di crescita professionale.

Grazie al piano formativo di inserimento, articolato tra lavoro in affiancamento e in autonomia, la risorsa viene seguita nell’apprendimento dei prodotti e delle metodologie che ci rendono unici rispetto ai nostri competitor.

Vogliamo conoscere e lavorare con persone intraprendenti e dinamiche, motivate ad una carriera imprenditoriale come liberi professionisti. Persone capaci di veicolare soluzioni utilizzando le proprie doti relazionali.





Cercasi COMMERCIALE DIPENDENTE per sviluppo nuova rete vendita.

Sei un Giovane Diplomato o Laureato interessato all'ambito commerciale?

Vuoi intraprendere un percorso di crescita e sviluppo in una consolidata azienda leader del proprio settore? Sei dinamico e con buone doti relazionali? Sei orientato al risultato?

Contratto t. determinato 1 anno con prospettiva di successivo t. indeterminato + sistema premiante, serio percorso formativo, tutor aziendale.

Requisiti:

- automunito

- disponibile a periodo iniziale in trasferta

- flessibilità oraria





Cerchiamo con urgenza personale automunito per CONSEGNARE PIZZE A DOMICILIO, part-time dalle 19 alle 22, residente in città.

Pub è alla ricerca di un BARMAN con esperienza minima di un anno nella stessa mansione. Lavoro serale/notturno. Impegno di 3/4 giorni alla settimana.

Inviare candidature a martina@jamaicaparma.it

Pub è alla ricerca di un/a CAMERIERE/A. Impegno di 3/4 sere alla settimana. Turni serali/notturni.

Intendendo ampliare il numero dei propri collaboratori si cerca docenti di MATEMATICA, ITALIANO, INGLESE, DIRITTO, INFORMATICA, OFFICINA MECCANICA per corsi di:

- Istruzione e Formazione Professionale rivolti a giovani di 15-18 anni;

- formazione permanente e tecnico-professionale rivolti ad adulti.

È gradita pregressa esperienza professionale nell'ambito dell'insegnamento.

Si richiedono i seguenti requisiti specifici:

- docente di MATEMATICA - laurea in matematica, fisica, chimica, biologia, scienze naturali, ingegneria, economia e commercio;

- docente di ITALIANO - laurea in lingua e letteratura italiana, biologia, scienze naturali, ingegneria, economia e commercio;

- docente di INGLESE - laurea in lingue e livello C1 del CEFR oppure persona madrelingua con esperienza di insegnamento;

- docente di DIRITTO - laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche;

- docenti di INFORMATICA - diploma/laurea e esperienza nel settore;

- docenti di OFFICINA MECCANICA- diploma/laurea e esperienza nel settore.

Bar in centro a Parma cerca BARISTA-CAMERIERE/A con esperienza.

Ristorante giapponese a Parma, cerca CAMERIERE/A per turni diurni e serali nei giorni di venerdì, sabato e domenica.

Per apertura pizzeria d'asporto si selezionano le seguenti figure part-time:

- 5 figure auto-moto munite per consegne a domicilio;

- 2 banconiste/i senza esperienza;

- 1 addetto/a alle pulizie.

Il lavoro si svolgerà in orario serale.