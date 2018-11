Crédit Agricole Italia: risultato netto a 422 milioni nei nove mesi

Crédit Agricole in Italia chiude i primi nove mesi del 2018 con un risultato netto aggregato di 422 milioni di euro. Sotto la guida di Giampiero Maioli, responsabile del Crédit Agricole in Italia, il totale dei depositi e fondi clienti si è attestato a 257 miliardi, considerando anche gli asset under management e l’attività di banca depositaria. Il totale degli impieghi ha raggiunto i 66 miliardi di euro, con una crescita di +10% a/a.

Alle performance del Crédit Agricole in Italia hanno contribuito i numeri del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, che consolidano la ricorrente capacità di conseguire risultati positivi e beneficiano dell’integrazione e progressione dell’attività commerciale delle 3 banche acquisite a fine 2017. Il Gruppo ha conseguito nei primi nove mesi del 2018 un utile netto positivo pari a 215 milioni di euro (+15% rispetto allo stesso periodo del 2017), sostenuto da un’attività commerciale dinamica. In significativo incremento la base clienti, che cresce di oltre 30mila unità, con un sempre maggiore contributo del canale digitale Buona la crescita dei mutui casa (+6%), dei volumi intermediati di credito al consumo (+36%), dei finanziamenti alle imprese (+2,3%) e del comparto leasing (23%). Migliora anche lo stock impieghi Agri-Agro (+7,6% da inizio anno). La raccolta gestita, invece, ha evidenziato un trend positivo (+3,3% rispetto a dicembre 2017) a fronte di un mercato che presenta una dinamica in rallentamento. I ricavi si attestano a quota 1.441 milioni, in crescita del +12% a/a anche grazie all’apporto delle tre banche acquisite a fine 2017, oltre al continuo sviluppo delle commissioni di risparmio gestito e assicurative.

La solidità patrimoniale si conferma su livelli adeguati con il Total Capital Ratio pari al 14,8%. La liquidità si attesta su livelli ben al di sopra dei limiti regolamentari con un indicatore LCR superiore al 190%, a fronte di un requisito pari al 100%. Per quel che riguarda Crédit Agricole nel suo complesso, il gruppo ha ottenuto un utile netto nello stesso periodo di 3,393 miliardi di euro (+4,0% a/a) e di 1,101 miliardi nel terzo trimestre (+3,2%).

Moodys' L'agenzia Radicor riporta che secondo gli analisti di Moody's Investors Service "lo sviluppo del Credit Agricole in Italia non è messo in dubbio dall'aumento delle tensioni politiche che hanno spinto al rialzo i rendimenti sul debito sovrano del nostro Paese". Con le recenti acquisizioni, ricorda Moody's, l'Agricole ha confermato lo status dell'Italia come secondo mercato del gruppo. "Sebbene l'esposizione a un ambiente operativo in deterioramento in Italia sia elevata - scrive Guillaume Lucien-Baugas, analista senior di Moody's - non è una minaccia per la solvibilità del gruppo e ci aspettiamo che i ricavi in Italia continuino a crescere dato che l'istituto beneficerà del cross-selling nell'ambito del proprio portafoglio prodotti. Di conseguenza è probabile che la strategia a lungo termine del Credit Agricole non cambi in modo sostanziale".