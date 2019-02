Il Pg della Cassazione: "Rigettare il ricorso di Parmalat contro Citibank"

Il lungo scontro giudiziale tra Parmalat e Citibank, che potrebbe costare a Collecchio il pagamento di 431,3 milioni di dollari a favore della banca americana, arriva alle battute finali.

In una nota diffusa nella tarda serata di ieri, Parmalat ha informato il mercato che si è svolta davanti alla Cassazione l'udienza di discussione del ricorso promosso per annullare l'ordinanza della Corte d’Appello di Bologna che, nell’agosto del 2014, ha dichiarato «efficace» in Italia la sentenza della del tribunale del New Jersey che aveva condannato Parmalat a risarcire a Citibank la somma 431,3 milioni di dollari.

Nel corso dell’udienza, in cui il giudice relatore ha presentato il caso e le parti esposto le loro difese, il procuratore generale della Cassazione ha proposto di rigettare il ricorso di Parmalat. All’esito dell’udienza la Corte si è riservata di decidere.