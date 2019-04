E' on line il 730 precompilato

Si è aperta ufficialmente oggi la stagione della dichiarazione dei redditi precompilata. E’ online il 730 predisposto dall’Agenzia delle Entrate, ricchissimo di dati, quest’anno 960 milioni, circa il 4 per cento in più dello scorso anno. Quest’anno la dichiarazione sarà ancora più completa: alle informazioni presenti gli scorsi anni, infatti, si aggiungono le spese su parti comuni condominiali che danno diritto al bonus verde e le somme versate dal primo gennaio 2018 per assicurazioni contro le calamità, stipulate per immobili a uso abitativo.

Dal 2 maggio e fino al 23 luglio sarà possibile accettare la dichiarazione così come messa a punto dall’amministrazione fiscale o integrarla inviandola direttamente via web.