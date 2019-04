Alpha Private Equity rileva il controllo di Laminam. Il fondo, guidato in Europa da Edoardo Lanzavecchia, ha raggiunto un accordo per l'acquisizione dalla famiglia Stefani e da Alberto Selmi del controllo del Gruppo attivo nelle lastre ceramiche di grandi dimensioni per l'architettura.

Il valore della transazione è di 250 milioni di euro. Allo stabilimento di Fiorano si sono aggiunte, per triplicare la produzione, la fabbrica di Borgotaro e lo stabilimento nel Parco industriale Vorsino, poco distante da Mosca.