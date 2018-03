Reddito di cittadinanza. E' possibile? E' giusto?

Si discute se le code ai Caf per chiedere il reddito di cittadinanza fossero o meno “fake news”. Ma il punto non è se le code ci siano state o no. Il punto è se sia o meno realizzabile, e giusta, la proposta stessa del reddito di cittadinanza: avanzata dal Movimento Cinque Stelle e accolta entusiasticamente soprattutto al Sud, cioè fra una popolazione particolarmente colpita dalla crisi.

È realizzabile? Intanto, ci vorrebbero 14 (per il M5S: ma c'è chi dice 29) miliardi che non si saprebbe dove andare a prendere. Tagliare la spesa pubblica per recuperarli? Queste sì che sono “fake news”, perché in Italia oggi il problema non è la spesa pubblica: «lo Stato incassa molto più di quello che spende, il problema sono gli interessi sul debito», come ha spiegato ieri Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. Ma poi: il M5S dice che il reddito di cittadinanza verrebbe tolto a chi rifiuta tre proposte di lavoro: ma con la crisi che c'è, pensare di poter offrire a ciascun disoccupato tre posti di lavoro è una barzelletta.

È giusta? Lasciando perdere la quantità di truffe che metterebbero a segno legioni di sedicenti disoccupati che lavorano in nero, è giusto, è educativo dire ai giovani che avranno uno stipendio senza lavorare? Meglio, e più realizzabile, utilizzare quei soldi che si riusciranno a mettere insieme per incentivare le imprese a creare nuovi posti di lavoro.

