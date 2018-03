Caro Trump ecco perché i dazi sono un errore

La doverosa premessa è che lo spazio non sarà sufficiente per elencare tutti i motivi che rendono la decisione di Donald Trump di imporre dazi su acciaio e alluminio una colossale sciocchezza (verrebbe da citare Fantozzi di fronte alla Corazzata Potëmkin, ci limitiamo al lapidario «stupidità senza pari» usato dal premio Nobel per l'economia Paul Krugman). Comunque proviamoci. Ecco perché è sbagliato imporre dazi in un mondo che da tempo ha scelto l'opzione del multilateralismo basata sulla convergenza di oiù interessi:

1) alzare barriere comporta inevitabili ritorsioni che non possono che innescare una guerra commerciale in cui tutti hanno da perdere, a partire dagli Usa che rappresentano il 9% delle esportazioni mondiali e il 14% delle importazioni;

2) le catene logistiche mondiali sono interconnesse, imporre una barriera commerciale rischia di far saltare (o rendere economicamente insostenibile) l'intero processo. Tipico è l'esempio dei «viaggi» che compie una Mini in Europa diventato già un classico per mostrare i limiti della Brexit;

3) il rapporto fra i lavoratori danneggiati dai dazi in Usa rispetto a quelli tutelati è di 80 a 1 (fonte Ispi). Chiedetelo ai produttori di lattine di birra...

4) l'obiettivo è colpire la Cina, primo produttore di acciaio, ma da Pechino agli Usa arrivano poche tonnellate (meno del 2%). A rimetterci sarebbero Germania, Olanda, Brasile e in parte anche l'Italia. Lo spazio è finito, i motivi no...

atagliaferro@gazzettadiparma.net