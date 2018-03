Putin, la Russia ha trovato un nuovo zar

Vladimir Putin, come previsto, ha vinto a valanga le elezioni presidenziali. Si tratta del suo quarto mandato. E’ al potere ininterrottamente dal 2000, anche se bisogna considerare un periodo di interregno dal 2008 al 2012, quando lasciò la carica di presidente a Dmitrij Medvedev, il suo delfino, e si accontentò di fare il primo ministro.

Non si trattò naturalmente di un regalo, ma di un modo per aggirare le leggi che non permettono più di due mandati consecutivi, allora quadriennali, poi passati a sei anni. In questo modo Putin governerà più di Leonid Brežnev, l’autocrate dell’agonia dell’Urss, che comandò dal 1962 al 1982.

Resta da raggiungere il record di Josif Stalin – che regnò dal 1924 fino alla morte nel 1953 -, ma anche un uomo ambizioso come Putin non può porsi questo traguardo, visto che la Russia non è più uno stato totalitario, pur rimanendo una democrazia autoritaria.

I numeri sono più o meno i soliti. Le proiezioni parlano di circa il 74% dei voti – più della volta scorsa – e di un’affluenza attorno al 65%, molto buona, anche se inferiore a quanto sperato. Ma, nonostante i brogli e le molte scorrettezze, è un fatto che la Russia ha di nuovo scelto Putin, una perfetta ipostasi del leader autoritario in salsa russa. E di questo l’Occidente, dove lo zar ha tanti estimatori, dovrà tenere conto.