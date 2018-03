Se Berlusconi sente i passi dell’ircocervo

Silvio Berlusconi confida al Corriere delle Sera di temere l’avvento dell’ircocervo: una mostruosa creatura mitica, metà caprone (hircus) metà cervo, frutto di un malefico connubio, come un tempo, secondo Benedetto Croce, il liberalsocialismo, e come ora un’eventuale alleanza di governo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i due vincitori delle elezioni ciascuno rivendicante a sé l’incarico di premier dopo aver guerreggiato con rispettivi programmi sedicenti agli antipodi, con relativo scambio di pesanti accuse e giuramenti d’inconciliabilità. Ma, si sa, i «mai e poi mai» in politica valgono zero e i due ex acerrimi nemici hanno già dato prova di pragmatismo: e quel che in campagna elettorale paventavano come orrendo inciucio se praticato da altri, nel giro di tre giorni è diventato lodevole accordo tra di loro, saggia intesa per alto senso delle istituzioni. Si piacciono, il Re del Sud, Di Maio, e il Signore del Nord, Salvini, e, fidantisi reciprocamente hanno iniziato a scoprire le virtù magiche del lessico: per esempio se il reddito di cittadinanza per i disoccupati promesso dai 5Stelle ed esecrato dalla Lega, evolvesse nominalmente in «contributo per la ricerca di occupazione» non sarebbe legittimo trovarsi d’accordo? Sconfitto ma dotato orecchio fino, forse non è affatto un’allucinazione, quella del Cavaliere che sente i passi dell’ircocervo.

