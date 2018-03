Lega e M5S, un accordo limitato a pochi punti

È vecchio, lo stile con il quale il sistema politico si avvicina alla cruciale fase delle consultazioni del presidente della Repubblica in vista della costituzione del governo.

I protagonisti individuati dalle elezioni del 4 marzo sono, senza ombra di dubbio, Matteo Salvini e Luigi Di Maio: tra di loro è iniziata ed è in corso la competizione per definire una coalizione di governo e la relativa leadership.

Di Maio sostiene che a lui tocchi la presidenza che, per la prima volta, avverrebbe sulla base di una investitura popolare.

Un errore e una bugia, visto che la scelta compete al presidente della Repubblica in base alle designazioni dei partiti.

Sgombrato così il campo dal preteso diritto di investitura di Di Maio, restano sul tavolo le trattative già sperimentate per le presidenze del Parlamento. Nonostante le polemiche, l’interesse spinge Lega e 5Stelle verso un accordo limitato a pochi punti, fra i quali è compresa l’introduzione di un premio di maggioranza per il partito o la coalizione più votata e, subito dopo, una nuova consultazione elettorale. È probabile che Forza Italia risulti marginale e cannibalizzata dalla Lega. E la chiamata in causa del Pd si dimostrerà solo tattica e strumentale.

Salvini e Di Maio, quindi, saranno messi alla prova: assaggeremo, quindi, il loro budino. Sapore ignoto.

