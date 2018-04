Fico contro gli sprechi. Fuorché da presidente

Cambiare casacca al Senato sarà più difficile: in pratica chi lascia la formazione iniziale potrà aderire soltanto al Gruppo misto. Alla Camera invece nessuna restrizione: resta tutto come nella scorsa legislatura, durante la quale il Parlamento degli inquieti migranti contò ben 566 passaggi di campo (343 a Montecitorio, 223 a Palazzo Madama) con spettacolari casi di peripatetismo da parte di chi arrivò a effettuare tre, quattro, persino dieci giravolte. Come si sa, la Costituzione esclude il vincolo di mandato per i parlamentari, pertanto la stretta può venire soltanto da modifiche al regolamento, per esempio evitando la nascita di nuovi gruppi nel corso della legislatura: diminuendo cioè le possibilità di trovare altri nidi. In prima linea contro questo malcostume si batte da tempo il Movimento 5 Stelle. Nel 2013, presidente la Boldrini, furono gli unici a votare contro la deroga che consentì ai 9 eletti di Fratelli d’Italia di formare il gruppo in barba al regolamento che indica in 20 il numero minimo necessario. Roberto Fico gridò allo scandalo denunciando con linguaggio aspro lo spreco di danaro pubblico: «Un aggravio di costi di circa 400mila euro: soldi buttati nel cesso».

Cinque anni dopo, ecco Fico fresco d’elezione a presidente della Camera autorizzare i 14 eletti “Liberi e Uguali” a formare il gruppo parlamentare autonomo. A costo superiore, ovviamente.

