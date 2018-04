Mattarella esasperato: ultimatum ai litiganti

E’ esercitando una capacità di autocontrollo da fare invidia a un anacoreta che, al termine della seconda tornata di consultazioni, il Presidente della Repubblica, nascosta sotto una sorvegliata pacatezza l’irritazione per l’incapacità dei partiti di trovare l’accordo per una maggioranza, ha vestito i panni del “difensore civico nazionale” ricordando ai nuovi eletti che il primario dovere di un ceto politico è innanzitutto quello di «non tradire le aspettative dei concittadini» e far sì che il Paese sia messo in grado di affrontare problemi ed emergenze interne e internazionali. Pur con austera e misurata fermezza, il capo dello Stato, siciliano dai tratti nordici, il sorriso timido e una sobria eleganza “fané”, si è visto costretto a ricorrere alle dure locuzioni dell’emergenza, intimando ai leader l’inderogabile urgenza di formare un governo «nel pieno delle sue funzioni». Una sferzante critica al deludente spettacolo di trattative spesso contrassegnate da cadute di stile, veri e propri scambi di insulti, comportamenti a dir poco irrituali, che, in un carosello di reciproci veti, hanno prodotto solo vento, tempesta e frastuono.

E l’ultimatum dell’esasperato Sergio Mattarella, che concede ai leader soltanto qualche altro giorno per uscire dallo stallo, suona come autentico preavviso di licenziamento per inconcludente rissosità.

vittorio.testa@comesermail.it