La crisi e l'alibi del voto regionale

Nella lunga crisi di governo che stiamo attraversando, tutti i partiti cercano di guadagnare tempo. Il Capo dello Stato, invece, guardando all'interesse generale del Paese e alla necessità di avere presto un nuovo esecutivo, ha premura, come testimonia il mandato esplorativo di appena due giorni concesso alla Casellati.

A Mattarella molte delegazioni hanno spiegato che c'è bisogno di riflettere, di creare le condizioni per tessere una tela robusta e duratura. C'è del vero, in queste preoccupazioni. Tuttavia, oltre alle condivisibili cause che giustificano un prolungamento di consultazioni e riflessioni ce n'è una che non ha alcuna consistenza: l'approssimarsi delle elezioni regionali in Molise (domani) e Friuli-Venezia Giulia (il 29 aprile).

In occasioni come queste si possono sospendere le consultazioni per i due giorni (sabato e domenica) del silenzio elettorale, ma non di più. Invece, si vorrebbe attendere fino all'arrivo dei risultati friulani, come se qualche voto in più ad un partito potesse cambiare il destino del Paese. Non è una questione di numerosità dell'elettorato chiamato alle urne (in tutto 1,2 milioni di italiani).

Il problema è che il voto amministrativo e quello per il Parlamento nazionale sono cose molto diverse. Per dimostrare che l'attesa è solo strumentale (serve, cioè, a prendere tempo perché non si rimuovono veti e controveti quindi si prova a sbloccare la situazione con la forza dei numeri delle regionali) facciamo un raffronto fra le elezioni regionali di Lombardia e Lazio (2013 e 2018) e le politiche, svolte lo stesso giorno (24-25 febbraio '13, 4 marzo '18), così come fra politiche e regionali in Molise (anch'esse insieme alle politiche ‘13) e quelle in Friuli-Venezia Giulia (politiche: febbraio '13; regionali: aprile '13). I risultati sono impressionanti. In Lombardia, nel ‘13, Maroni e la sua coalizione hanno avuto alle regionali il 7% dei voti in più rispetto alle politiche (Ambrosoli – Pd - circa l'8% in meno, la candidata del M5s fra il 5 e il 6% in meno). Così nel ‘18: Fontana (Lega) +2,8% rispetto al centrodestra delle politiche, Gori (Pd) +3,8%, Violi (M5S) -4%. Nel Lazio (sempre in contemporanea politiche-regionali): ‘13 Zingaretti (Pd) +7,6% sulle politiche, Storace (CD) -1,4%, Barillari (M5s) -8%; ‘18: Zingaretti +4,1%, Parisi (CD) -4,2%, Lombardi (M5s) -6,2%. Molise ‘13: Di Laura Frattura (CS) +12,5% sulle politiche, Iorio (CD) -2,6%, Federico (M5s) -10,9%. Friuli ‘13: Serracchiani (Pd) +9,8%, Tondo (CD) -11%, Galluccio (M5s) -8%. Tutto ciò dimostra che - pur andando alle urne lo stesso giorno - il voto politico e quello amministrativo sono cose ben diverse, da valutare per il loro vero significato, non per quello che gli si vorrebbe attribuire. Sarebbe bene, dunque, lasciare in pace molisani e friulani e continuare a lavorare senza sosta, a Roma, per dar vita, senza scuse, ad un nuovo governo.