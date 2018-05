Quelli delle Br non furono “errori”: furono crimini

Nei giorni scorsi, nel quarantennale del delitto Moro, l’ex brigatista rossa Adriana Faranda ha incontrato a Parma, in un pubblico dibattito, due figli di un poliziotto e di un carabiniere uccisi durante i cosiddetti anni di piombo. Quando un terrorista tiene conferenze o perfino lezioni (è successo anche questo, in qualche università) si sollevano sacrosante proteste. Questo di Parma, organizzato dalla Cgil, non era però una lezione, ma un incontro che faceva parte di un percorso umano importante, nel quale non è esclusa la possibilità del perdono. Niente da eccepire, quindi. I rapitori di Moro (tra i quali appunto la Faranda) hanno pagato con molti anni di carcere; e a nessun essere umano può essere preclusa la via del ravvedimento. Anche Saulo di Tarso era un omicida e diventò san Paolo.

È però fondamentale che ogni cosa venga chiamata con il proprio nome. E quindi che le vittime vengano distinte dai carnefici, ad esempio; ma soprattutto che gli omicidi delle Br non vengano definiti «un errore», o peggio ancora «un errore politico», come spesso viene fatto. Furono crimini, non errori. La Faranda ha detto che sognavano un’umanità migliore. Il problema è che in nome dell’umanità (concetto astratto) uccisero degli uomini (carne e ossa). È questo che deve essere sempre messo bene in chiaro. Non ci fu, negli anni 70, una rivoluzione: l’Italia era una democrazia, e i brigatisti degli assassini.

michele.brambilla@gazzettadiparma.it