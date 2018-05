Il nodo Savona e lo scontro istituzionale con Mattarella

Se tutto andrà come previsto, oggi Giuseppe Conte tornerà al Quirinale per presentare la lista dei ministri del nuovo governo. Il nodo principale rimane quello del titolare dell’Economia. Come noto, il nome su cui puntano Movimento 5 stelle e Lega è quello di Paolo Savona. Ex ministro con Ciampi, economista di valore, Savona è finito nel mirino per alcune posizioni anti-euro e alcune sparate anti-Germania.

Si tratta di vedere se alla fine Salvini e Di Maio sapranno vincere le resistenze contro la sua nomina che arrivano non solo dalla presidenza della Repubblica. Ieri il Quirinale ha fatto sapere che il problema non è quello di possibili veti di Mattarella sui nomi di questo o quel ministro ma che non si possono accettare diktat nei confronti del presidente del Consiglio e del presidente della Repubblica nell’esercizio delle funzioni che la Costituzione attribuisce a tutti e due in fatto di nomina dei ministri. Una dura e inusuale risposta a certe uscite un po' scomposte di esponenti leghisti e pentastellati. Tanto che ieri, alla fine delle consultazioni, sia Di Maio che Salvini hanno dovuto ripetere che a proporre i nomi a Mattarella dovrà essere Conte. Anche se tutti sanno che non avendo lo stesso Conte una propria forza politica, deve accettare i loro «suggerimenti»

Come andrà a finire si vedrà nelle prossime ore, ma è innegabile che da questa inedita situazione il sistema istituzionale italiano, con le sue regole e le sue prassi, esce con una crisi mai vista.