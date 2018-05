L'Italia corre seri pericoli

Se abbiamo più volte espresso la nostra critica nei confronti della gestione della crisi di governo da parte del presidente della Repubblica, oggi dobbiamo riconoscere che, sul filo di lana, Mattarella ha ritrovato nella sua storia personale e familiare, nel suo passato politico, nella sua concezione etica del servizio dello Stato – e del popolo italiano – le ragioni per utilizzare il disposto dell’art. 92 della Costituzione: «Il presidente… nomina il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri». Sulla base di esso, è lungo l’elenco delle denegazioni di nomina formulate da tanti suoi predecessori. Tutte fondate su quel potere di «nomina» che impone una valutazione dei candidati ministri, in relazione alle esigenze del Paese.

Il «casus belli» è stato rappresentato dal nome di Paolo Savona, diventato a torto o a ragione e per errori suoi personali e dei partiti che l’hanno patrocinato, l’emblema di una politica di scontro con l’Unione europea e, per li rami, con la Banca d’Italia.

Non a caso, il Capo dello Stato ha invocato i pericoli che stavano correndo i risparmiatori. Recita l'articolo 47 della Costituzione «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese».

Per queste ragioni evidenti, Mattarella s’è assunto la responsabilità di rifiutarne la nomina a ministro dell’economia, mostrando un coraggio e una fermezza insospettabili sino a ieri.

L’invocazione – da parte Di Maio – dell’art. 90 della Costituzione, la messa cioè in stato di accusa del presidente della Repubblica mostra – insieme all’idea di una specie di marcia su Roma di militanti leghisti e grillini – la disperazione per l’occasione perduta e il timore che militanti e simpatizzanti tirino le somme di due mesi di cincischiamenti e di equivoci, viste le incongruenze di un programma di governo, battezzato come «contratto», nel quale le istanze delle due parti si sono sommate dando vita a un complesso di proposizioni incompatibili con la situazione della finanza pubblica nazionale e con il nostro debito.

Occorre, tuttavia, riflettere sui pericoli che sta correndo l’Italia. Il primo – istituzionale – riguarda la tenuta del sistema democratico, mai come oggi a rischio dal 1945 a oggi (ancora più in pericolo che nel 1960, governo Tambroni). Il secondo – politico – è quello di imboccare una strada (uscita dall’euro, aggravamento del deficit di bilancio, incremento incontrollato del debito pubblico, etc.) che ci condurrebbe in pochi anni al Venezuela, peraltro indicato come modello da tanti sprovveduti in circolazione.

Questo ci sarà in gioco il giorno delle urne. Occorrerà che gli italiani, qualunque idea professino sulla base dei comuni principi di libertà, votino in modo responsabile e consapevole.

Un auspicio, più che una certezza.

