I troppi errori di Facebook: le scuse non bastano più

Mark Zuckerberg, il fondatore, presidente e Ad di Facebook, ha ancora la faccia del bravo ragazzo. Quella che aveva quando, a vent’anni, nel 2014 fondò Facebook. Da allora la piattaforma nata per mettere in contatto gli studenti di Harvard è diventato il social network con più utenti del mondo. Zuckerberg dal canto suo ha un patrimonio netto di più di 74 miliardi di dollari. Ma, appunto, ha ancora la faccia del bravo ragazzo. Quella che gli serve per dare credibilità a un rito a cui è costretto a sottostare sempre più spesso: quello delle scuse pubbliche.



L’ultima tegola caduta sulla testa di Zuckerberg è l’accusa di aver condiviso con una sessantina di costruttori di smartphone i dati degli utenti e degli amici degli utenti, causando il solito effetto cascata che permette di immagazzinare milioni di profili. Facebook ha risposto ribadendo che le aziende si erano impegnate a non usare i dati e che si trattava di una via obbligata per permettere di usare la piattaforma anche da smartphone. Ma è una difesa debole.

Il problema è che la cultura di Facebook è ancora quella di una startup. Il motto di Zuckerberg resta quel «Muoviti veloce e rompi le cose», che è tipico delle società che vogliono soprattutto crescere. Ma Facebook è talmente cresciuta da non potersi più permettere questo atteggiamento, visto che i suoi errori hanno conseguenze enormi. Per questo le scuse non bastano più.

