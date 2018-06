Il rischio di un'Europa sempre più rissosa

Prima di raggiungere Singapore, senza attendere la fine (come a Taormina) e senza alcuna preparazione degli sherpa, Trump ha detto che vuole tornare al formato G8, reintegrando la Russia. Un paradosso, visto che è stata l’America a imporre l’embargo nei suoi confronti e a ribadirlo in questi giorni.

L’occasione che il premier Conte attendeva per battere il primo colpo da avvocato degli italiani s’è quindi presentata subito, consentendogli di appoggiare l’idea di Trump. Con la rottura della solidarietà comunitaria: gli europei, infatti, si sono dichiarati contrari al mutamento del format, insistendo per la formula a 7.

Vedremo oggi, nel documento finale, se l’Europa ricomporrà i contrasti e se l’Italia - sembra possibile - compirà una precipitosa marcia indietro. Se ci sarà rottura, essa avrà serie conseguenze sul nostro ruolo: lo spread lo testimonia. Giunto ieri a 260 punti ci colloca a 100 punti sul Portogallo. Ed è grave che nessun responsabile governativo se ne preoccupi. Come sempre nella politica internazionale mosse e dichiarazioni vanno preparate minuziosamente, anche mediante contatti con i partners e gli alleati. E questa di Conte, non priva di ragioni, sembra così improvvisata da privarci di un’autorevolezza faticosamente conquistata e da isolarci, azzerando l’intesa, pur fragile, con Francia e Germania, con cui abbiamo in passato costituito la troika dirigente della comunità.

Sull’attualità internazionale, va segnalato che molte nazioni democratiche hanno abbracciato politiche autoritarie. Movimenti xenofobi, populisti e sovranisti si sono sviluppati e insediati in molte realtà: Francia, Olanda, Svezia, Austria, Regno Unito e Stati Uniti. Aggiungiamo l’Italia.

L’ordine occidentale, costituitosi dopo la II Guerra mondiale, ha avuto effetti felici, sin quando la globalizzazione e l’informatizzazione hanno beneficato parte delle società lasciando molti nella povertà e nel disagio. È in questo contesto che si svolge il G7 di La Malbaie, in Québec, Canada.

La diserzione di Trump e il suo egoismo sono un grave danno per gli Alleati. Essi dovranno vedersela da soli con accordi bilaterali con gli Usa. Si apre così una ferita nell’Unione. I suoi sviluppi possono essere disastrosi anche per le posizioni dei quattro di Visegrád e il peso tedesco con il monopolio del potere di Bruxelles (salva una partecipazione minoritaria francese). Rimangono sul tappeto la questione del surplus commerciale della Germania (incompatibile con un ordinato sviluppo comunitario e con la stabilità e la permanenza dell’euro) e quella dell’assenza di una adeguata solidarietà sui migranti (contributo certo al sovranismo diffuso in tutto il continente).

Dio non voglia che i sommovimenti attuali, le crisi e gli apprendisti stregoni non ci facciano tornare a cent’anni fa. Al secolo breve e sanguinoso. A un’Europa divisa e rissosa. A un’Italia aggressiva e isolata.

