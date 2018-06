La partita a poker tra Trump e Kim Jong-un

E' previsto per domani a Singapore l'incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un. Più che al tavolo diplomatico i due sembrano seduti a quello da poker. In gioco ci sono la denuclearizzazione di Pyongyang, la stabilità politica dell’Asia e la possibile futura riunificazione delle Coree.

L'incontro potrebbe essere storico, come lo è stato a fine aprile quello tra il dittatore nordcoreano e il presidente di Sud Corea. Come mai questi segnali di disgelo tra due paesi che da 65 anni sono formalmente in guerra (nel 1953 fu firmato solo l’armistizio)? Il motivo è l’allinearsi d’interessi strategici di tutte le parti coinvolte. Una questione di pragmatico egoismo, che tuttavia non diminuisce la possibilità di esiti positivi e duraturi. Tutti trarrebbero vantaggi da un accordo. Kim porrebbe fine all’isolamento del paese e consoliderebbe il proprio potere. Moon Jae-in stabilizzerebbe i confini e aprirebbe a Seul le porte di un grande mercato. Trump conseguirebbe un risultato prestigioso, utile nelle elezioni di mid-term di novembre. Il leader cinese Xi Jinping “normalizzerebbe” l’imprevedibile alleato e potrebbe chiedere una riduzione della presenza militare americana in Corea.

La partita è complessa ma tutte le parti hanno interesse a giocarla. Al tavolo siedono quattro ottimi giocatori di poker. Se non esagereranno in bluff e rilanci, potrebbero fare la storia.