La Lega sale, il Pd tiene. Cinque stelle in difficoltà

E’ sempre difficile trarre una lezione nazionale da un voto amministrativo come quello di domenica. Ma di certo due o tre punti fermi emergono da queste elezioni in 761 comuni, tra cui Salsomaggiore e Solignano nel Parmense.

Come prevedibile (e largamente previsto), la Lega esce rafforzata dal voto. Merito delle scelte di Matteo Salvini che, dopo il 4 marzo, non ha smesso di insistere su due temi caldi come rapporti con l’Europa e immigrati. Strategia ben sintetizzata nell’ultima decisione (presa e annunciata a urne aperte) di impedire l’attracco nei porti italiani della nave Aquarius con 629 migranti raccolti in mare. La si può pensare come si vuole e certamente i dubbi sull’operato del governo italiano sono tanti, ma di certo, con questa prova di forza, il leader della Lega dimostra di voler smuovere l’Europa sull’accoglienza dei migranti che le navi delle Ong recuperano nel mar libico e scaricano sulle nostre coste. Ci prova con un braccio di ferro che ha qualche rischio ma è redditizio dal punto di vista dei consensi. Il tema immigrati è uno di quelli che fanno presa nell’elettorato dalle Alpi alla Sicilia.

Più complicata la situazione del Movimento 5 Stelle, che è da sempre in difficoltà nelle comunali, soprattutto se non si tratta di grandi città. In queste occasioni emerge in tutta la sua evidenza la storica difficoltà grillina a trovare candidati all’altezza delle sfide.

Ma questa volta, quasi ovunque, M5S registra un crollo percentuale molto forte, ben più di quanto prevedibile. Ed è un segnale che potrebbe aprire qualche crepa in futuro all’interno dell'eterogenea maggioranza parlamentare che appoggia il governo Conte. I quasi quattro mesi di trattative per la formazione dell'esecutivo con i repentini cambi di posizione del leader Di Maio non hanno certo aiutato il Movimento. E anche l’alleanza con la Lega ha probabilmente disorientato una parte di quell’elettorato di sinistra che si era riversato sui Cinque stelle alle politiche di marzo. E’ probabile che molti di quegli elettori domenica siano rimasti a casa, ma c’è anche qualcuno che è tornato a scegliere il Pd e il centrosinistra.

Proprio il Partito democratico, che qualcuno dava già per morto, ha tutto sommato tenuto. Erano scontate le sconfitte in Veneto, così come alcune al Sud, ma il Pd ha vinto a Brescia ed è in testa ad Ancona, così come in buona parte delle città toscane e – per venire più vicini a noi – anche a Salsomaggiore, dove il sindaco uscente Fritelli si presenta in testa al ballottaggio. Forse proprio gli amministratori locali e i sindaci sono la risorsa da cui il centrosinistra italiano può tentare di ripartire dopo la batosta rimediata alle politiche del 4 marzo.