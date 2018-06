Trump, i pianti dei bambini e il cinismo della politica

«Mami!», «papà!», gridano i bambini, tra i singhiozzi. È facile ascoltare le loro voci infantili, le loro parole spagnole sui social o sul New York Times online, dopo che un gruppo di giornalisti ha ottenuto il permesso di entrare nel campo di gabbie realizzato in Texas per «rinchiudere» i fanciulli separati dai genitori, arrestati e inviati alla corte criminale per il reato di ingresso illegale.

Vista la proibizione di scattare fotografie, qualche giornalista è riuscito, col cellulare, a registrare quelle voci che hanno fatto il giro del mondo e condannato gli Stati Uniti, terra di libertà dal 4 luglio 1776, alla riprovazione di tutte le donne e di tutti gli uomini che pongono gli aspetti etici della vita civile davanti alla politica.

«Non c’è una legge che richieda al Department of Homeland di separare le famiglie», dichiara l’American Immigration Council, l’organizzazione umanitaria che sta impugnando tutti gli strumenti legali occorrenti per la fine della barbarie.

Oltre i fatti, la questione, in due parole, è questa. Negli Stati Uniti vige una legge federale (variamente interpretata e molto disapplicata) che considera reato l’immigrazione illegale (come la Bossi Fini). Così, quando la polizia arresta un immigrato o (più di frequente) una immigrata illegale, lo separa dai minori che viaggiano con lei (lui). I bambini vengono, perciò, rinchiusi in campi provvisti di gabbie.

Anche negli Stati Uniti ci sarebbero soluzioni alternative per il ricovero, la custodia e l’assistenza affettiva dei minori: esse, nei nostri tristi tempi, non vengono attivate, perché questa vera e propria tragedia umanitaria viene utilizzata da Trump e dalla sua amministrazione come strumento di pressione nei confronti della minoranza democratica che in Congresso e in Senato si oppone al finanziamento della costruzione del famoso muro sul confine messicano. Insomma, uno scambio: assistenza ai minori in cambio di un sì al muro.

Se ci fosse stato bisogno di un’altra prova della deriva disumana presa dal mondo, anche libero, l’abbiamo avuta. Il cinismo della politica (anche da noi) ha raggiunto il limite di non ritorno nella sostanziale indifferenza delle maggioranze.

Di certo, presto, molto presto - con i tempi celeri della giustizia americana - una corte suprema, statale o federale, dichiarerà illegale la procedura seguita. Nel frattempo gravi traumi sono inferti alle donne e agli uomini di domani, quelli che non hanno nessuna colpa delle attuali miserie e atrocità.

Nella venticinquesima ora, Trump annuncia che intende «disinnescare» (to defuse) la crisi ai confini con il Messico. La ribellione morale che ha percorso il mondo e che ha trovato interpreti autorevoli come il Papa ha ottenuto un primo effetto.

Anche se l’allontanamento dei bambini dai genitori non era né è prevista da alcuna legge (e, quindi, la responsabilità dell’accaduto è tutta dell’amministrazione Usa), sulla tragedia messa in scena in Texas cala il sipario. Rimangono le ferite dell’anima e la speranza che si rimarginino.

