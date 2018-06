Dal Renzismo al Salvinismo: un Matteo dopo l'altro

Mai un «ismo» politico ha suscitato tanta popolarità, tanto entusiasmo celebrativo in così poco tempo come il Salvinismo; e per di più intorno a un semplice ministro ma di personalità tale da segnare una stagione, da diventare categoria, come nel caso di tre presidenti del Consiglio governanti negli ultimi trent’anni: il Craxismo di Bettino, due volte a Palazzo Chigi (per complessivi 1.353 giorni tra l’83 e l’87); il Berlusconismo di Silvio, a capo di 4 governi (per 3.340 giorni tra il ’94 e il 2011); il Renzismo di Matteo, premier per mille giorni dal febbraio 2014 a fine 2016.

Matteo Salvini sembra saper coniugare la scaltrezza politica e il gusto dell’azzardo di Craxi con la capacità comunicativa di Berlusconi, ma utilizzando un linguaggio fortemente al ribasso, un lessico di parole-clava, di slogan aggressivi e contundenti; poca ironia e feroce sarcasmo; accuse roventi, sfregianti. Spregiudicato al punto da accordarsi con l’anticamente detestato Grillismo del Movimento 5 stelle: e disponibile a tutto, come amava dire durante le trattative per la formazione del governo, «tranne che parlare con Renzi».

Renzi, il Renzismo: inizia con una manovra di palazzo, Matteo fratricida del premier Letta (Enricostaisereno). Ma è furbo, veloce, ha fiuto fino; efficace in tv e irruento nei propositi di «rottamazione» dei vecchi ex Pci. Piace a Berlusconi, è stimato dai moderati.

Alle Europee porta il Pd al 40,81 per cento: 11milioni 200mila voti, quasi il doppio dei Pentastellati e di Forza Italia: la Lega Nord è al 6,15 per cento. Piace, il Matteo di Rignano sull’Arno: ma il successo lo spinge ad atteggiamenti arroganti, si circonda di collaboratori adoranti, si sovraespone in tv e sui social, le misure anticrisi del suo governo scatenano proteste, la sinistra al solito si divide. Nel paese cresce il disagio per il fenomeno dei immigranti, l’opposizione batte e ribatte sul tema della sicurezza: lui minimizza, nega, polemizza. Viene sfiorato da sospette vicende bancarie e famigliari. Infine perde rovinosamente la sfida delle sfide: il referendum costituzionale. Si gioca tutto e incautamente arma i nemici con una dichiarazione da rodomonte: «Se perdo, mi dimetto e lascio la politica». Perde, ma non se ne va, resta a guerreggiare dentro il Pd che lo scorso 4 marzo crolla al 18, 7 per cento: in 4 anni consenso più che dimezzato. Centrodestra e M5S mettono insieme il 68 per cento dei voti: è in questa prateria che irrompe il Salvinismo: il Matteo milanese leader più votato di Berlusconi infiamma gli animi, li spinge a un vittimistico orgoglio nazionale; predica contro l’Europa cattiva che umilia l’Italia; combatte i tedeschi prepotenti, chiude i porti e promette di espellere 600mila clandestini, grida «prima gli italiani», comizia con Vangelo e rosario e risponde duro a papa Francesco. L’alleato di governo, Di Maio leader dei Cinquestelle, è sopraffatto dalle quotidiane ondate salviniste. E il presidente del Consiglio, Conte, sussurra deferente ai suoi due vice, temendo i diktat del Matteo che paragona se stesso a un’implacabile «ruspa» trita e spazza problemi in azione tra il giubilo di gran parte degli italiani. I sondaggi gli garantiscono che di questo passo trascinerà la Lega al 30 e rotti per cento. Per adesso è un consenso sulla parola, sulla parola gridata. Ma si fa presto da noi a cambiare santo protettore e relativa invocazione. C’era un Matteo «rottamatore» che giunto a quota 40 per cento, in pochi mesi, finì rottamato.