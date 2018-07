Salvini mira in alto: «Cambieremo l'Europa»

E’ un Matteo Salvini pallido d’emozione davanti al “sacro prato” di Pontida stracolmo di militanti leghisti, quello che, accolto dall’acuto tenorile, “Vincerò”, della “Turandot”, di fatto inaugura una nuova campagna elettorale: «Le Europee dell’anno prossimo saranno un referendum tra l’Europa delle banche, delle élite, della finanza, dell’immigrazione e del precariato e l’Europa dei popoli e del lavoro. Il progetto è fare un’alleanza internazionale dei populisti, che per me è un complimento. Penso che saremo maggioranza».

Il fulmineo successo ha fatto del leader leghista un politico sicuro di sé al punto da vaticinare se stesso a capo di un Trentennio di governo in grado di formare una Lega delle Leghe, la quale sarà lo strumento transnazionale per «liberare popoli dell’Europa», assicura Salvini brandendo l’immancabile rosario («fatto da una povera donna nigeriana sfruttata») per poi procedere al giuramento riecheggiato dalle migliaia di entusiasti sostenitori. Un’oratoria dall’intento ecumenico, quella del Matteo che cita Ratzinger, Adriano Olivetti, Simone Weil, Miglio, e dai toni lontani anni luce dall’aggressività della Lega d’antan. Il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno è tutto dedito a entusiasmare gli accoliti e insieme a gettare l’esca all’elettorato moderato, a rappresentare se stesso come leader di munifica generosità, di fermezza salda ma rassicurante.

Il governo è alle prese con problemi di difficile soluzione, il rapporto con l’alleato Movimento 5 stelle qualche volta scricchiola: cosicché Salvini sceglie di accendere la platea con nuovi slogan, cerca di rafforzare il senso di appartenenza, si lancia nell’autoelogio ma attento a fare largo uso del pronome “noi”, con il quale procede a condividere con la platea alti sentimenti e nobili determinazioni: «Siamo qui per un patto d’onore e un patto d’amore» dice infervorandosi e infervorando i supporter, convincendoli d’essere portatori di una virtuosa propensione alla tolleranza: «Noi non siamo xenofobi, non abbiamo paura dell’altro, la vita è troppo breve per essere inquinata dall’odio».

Una sorta di mozione degli affetti dentro un’omelia laica: la preponderanza del sentimento da parte di un giovane politico che intravede la possibilità di fagocitare il grosso dei voti del centrodestra: i sondaggi dicono che sta svuotando Forza Italia e Fratelli d’Italia; in quattro anni Salvini è passato dal 4 per cento al 17 del 4 marzo scorso e ora pare lanciato addirittura al 31 per cento. Comprensibile che questo giovane leader coltivi l’ambizione a diventare il dominus della politica italiana. E che per attrarre gli elettori più moderati metta la sordina ai temi solitamente affrontati con toni tonitruanti. Sicché basti un accenno polemico alla CocaCola per la sponsorizzazione del Gay Pride e un sarcastico ringraziamento a giornalisti e commentatori critici «rosiconi», e poi spazio a una autocelebrazione di ministro «che decide se chiudere o aprire i porti» e garantisce «il diritto ai bambini di avere un padre e una madre». E che, inovcando persino la protezione dei leghisti passati a miglior vita («Preghiamo insieme per loro, quelli che adesso son lassù» dice abbracciando una madre in lacrime che ha perso il figlio), riuscirà niente meno »a cambiare, insieme a voi, il mondo». A cominciare dalle Europee del prossimo anno. Un lampo, in politica.

