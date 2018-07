Il decreto «Dignità» e l'equivoco dei precari

Il via libera al decreto legge artatamente ribattezzato «Dignità» induce due riflessioni. La prima è di natura politica: Luigi Di Maio si è visto costretto a spostare a sinistra la barra del governo per arginare lo strabordante Matteo Salvini, il quale - facendo leva sul successo popolare della linea dura con i migranti - ha finora dettato la linea di un governo stressato da spinte centrifughe.

La seconda è di carattere economico: tralasciando la misura un po' ipocrita contro gli spot sul gioco d'azzardo (mentre l'erario fa i miliardi a colpi di gratta e vinci) e un pacchetto fiscale alquanto annacquato, il decreto si concentra soprattutto sul lavoro con gli interventi che mirano a rendere più onerosi i licenziamenti e a limitare i contratti a termine. Nel primo caso si rispolvera un cavallo di battaglia della sinistra Pd, nel secondo si parte da due presupposti errati, e cioè che lavoro a tempo sia sinonimo di precarietà e che limitando i contratti a tempo determinato aumentino automaticamente quelli stabili. Non è così perché il mercato del lavoro - soprattutto nel terziario - risponde a condizioni mutevoli, alla stagionalità, all'andamento dei consumi. E la quota del lavoro a tempo in Italia è inferiore alla media europea, che pure non va oltre il 14,3%. Non stupisce allora la conclusione di Confindustria: «il risultato sarà di avere meno lavoro, non meno precarietà».

