Autocertificazioni che diventano scappatoie per i no-vax

Mentre la stampa inglese rileva con preoccupazione la recrudescenza del morbillo nei bambini reduci da vacanze in Italia, Giulia Grillo, ministra della Sanità, medico legale, e Marco Bussetti, ministro dell’Istruzione, preside, già insegnante di ginnastica, hanno scoperto l’uovo di Colombo: per superare l’ostacolo dell’iscrizione a scuola dei bambini che non dispongono dell’attestazione di avvenuta vaccinazione da parte di una Asl, hanno introdotto (con una circolare, strumento improprio) l’autocertificazione. La dichiarazione, cioè, di uno dei genitori con la quale si afferma che la sua bambina o il suo bambino è stato sottoposto alle vaccinazioni tabellari.

Purtroppo per i responsabili dei due dicasteri, la loro invenzione ha le gambe corte. Infatti, le autodichiarazioni sono state introdotte negli anni ’80 con riferimento a questioni di stato personale. Nel caso delle vaccinazioni, l’autocertificazione riguarderebbe il «fatto del terzo»: cioè dell’organizzazione sanitaria, rispetto alla quale il cittadino non ha alcuna potestà sostitutiva. Anche perché se io mi reco alla Asl col mio nipotino e lo sottopongo alle vaccinazioni obbligatorie, non appena compiuta l’operazione ricevo il relativo attestato.

Perciò, la scappatoia di Bussetti&Grillo è una bufala. Nel senso che è uno strumento di frode consegnato ai no-vax per evitare la vaccinazione dei loro figli.

Continuando a «scherzare» su questo delicato tema (sul quale si annuncia una proposta di legge - di liberalizzazione - dei gruppi parlamentari 5Stelle e Lega), rischiamo di entrare nell’elenco dei paesi da evitare per insufficienti garanzie sanitarie (di competenza dell’WHO, l’agenzia dell’Onu per la salute).

