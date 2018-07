Un vecchio, due canottiere, una foto e l’amore

A parte la politica, della quale francamente a volte si fa volentieri a meno, due notizie tengono banco in questi giorni: il dramma (che speriamo non diventi tragedia) dei bambini intrappolati in Thailandia, e Cristiano Ronaldo alla Juventus (si vive anche di queste cose).

Ma oggi vorremmo dedicare questo spazio a una storia privata, finita sui giornali un po’ per caso. È la storia del signor Giuseppe, 72 anni, andato in vacanza a Gaeta. Ogni giorno si siede a riva su un muretto con una foto della moglie - morta sette anni fa - rivolta verso il mare. Così, perché anche lei lo possa vedere, e godersi una vacanza. Le foto di questo vecchio curvo, con due canottiere una sopra l’altra e il berretto per non scottarsi, sono forse meno importanti dell’assemblea del Pd ma ci ricordano che nulla, al mondo, è più potente dell’amore. E anche che l’amore vero non muore mai.

michele.brambilla@gazzettadiparma.it