Siamo un popolo di commissari tecnici

Noi italiani, si sa, siamo tutti commissari tecnici. Convinti che se avessimo allenato noi l’Italia al posto di Gian Piero Ventura, in questi giorni gli azzurri sarebbero al Mondiale in Russia.

Finché il fenomeno del credersi esperti della materia (altrui) è limitato al calcio la questione è divertente. Purtroppo però la pratica si sta estendendo a molti altri settori e spuntano con grande facilità presunti esperti di economia, politica estera, giustizia, sanità.

ll cattivo esempio lo danno i politici. E non solo i volti nuovi degli ultimi tempi. Sono anni che ministri, sottosegretari, parlamentari o anche semplici funzionari di partito, frequentano i media per pontificare - pur palesemente incompetenti - su temi delicati come euro, debito pubblico, lavoro, infrastrutture, vaccini, immigrazione.

Avere effettiva conoscenza della materia di cui si parla, è ormai considerato secondario rispetto al modo in cui se ne parla. Sembra contare soprattutto la “narrativa” o storytelling. In altre parole il “saperla raccontare”.

Essere incompetenti non è una colpa. Avere opinioni, anche controverse, è legittimo. Tuttavia, se nel calcio è innocuo sognare di sedere sulla panchina di Allegri o di Ancelotti, su temi importanti per il Paese sarebbe meglio evitare improvvisazioni. Soprattutto se si ricoprono ruoli pubblici.