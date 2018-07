Padri padroni, figlie, mamme e il seme della cura

Violenza cieca, violenza sorda, violenza muta. Quella di due padri sulle figlie che ha riempito in questi giorni le pagine di cronaca locale. Due culture e due contesti diversi, eppure un'unica modalità di comunicazione: le botte. Il primo, un ucraino, ha picchiato la figlia tredicenne perché voleva impedirgli di uscire di casa ubriaco; l'altro, un indiano, per mesi ha pestato, segregato e punito la figlia 18enne colpevole di essersi fidanzata con un italiano. Secondo lo stereotipo da strizzacervelli, padre e figlia femmina dovrebbero avere un rapporto idilliaco, ma la realtà è un'altra cosa. A volte si risveglia il «padre-padrone» e sull'affetto prevale l'istinto di possesso, o la rabbia di una vita alla deriva. Eppure oggi pubblichiamo una storia che ribalta completamente la prospettiva, che parla di un padre e di una figlia di San Secondo che sono riusciti insieme a coronare un progetto di vita, diplomandosi entrambi a distanza di pochi giorni. Ce l'hanno fatta prendendosi per mano, sostenendosi con affetto e complicità, superando le difficoltà con reciproco aiuto. Dentro ciascuno di noi si nasconde il seme della violenza, ma c'è anche chi riceve la grazia del seme della cura. Quest'ultimo la natura lo elargisce con più generosità a noi, donne, mamme, che abbiamo la grande responsabilità di trasmetterlo come una preziosa eredità ai nostri figli. Crescere un «padre-padrone» o un uomo capace di amore dipende anche, soprattutto, da noi.

