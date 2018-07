La Nato e l'arte di fare affari secondo Trump

Sul fare affari Trump ha scritto il suo libro più famoso, cioè secondo i suoi termini di valutazione quello che ha venduto di più: «The Art of the Deal», «L'arte di fare affari». Forse, per capire la sua psicologia negoziale, si dovrebbe partire di qui, cioè dal fatto che per lui ogni accordo deve essere per forza vantaggioso, cioè, in parole povere, un «affare». Infatti «deal», la parola inglese che significa «affari» vuol dire anche «accordi», naturalmente vantaggiosi.

Prendiamo quello che è successo a Bruxelles al vertice della Nato, l'alleanza che ha tenuto insieme l'Occidente dalla guerra fredda in poi.

Trump ha cominciato a cannoneggiare l'Alleanza ancora prima di arrivare a Bruxelles e non ha più smesso. E quando il presidente Usa non twittava contro gli alleati che spendono troppo poco, allora se la prendeva con la Germania, rea di preferire il gas russo a quello americano.

Alla fine è arrivata la minaccia «nucleare» del «potremmo fare a meno della Nato», naturalmente smentita da tutti e anche da Trump che ha portato il discorso sul punto per lui più interessante: il fatto che l'incremento di spesa degli altri partner, già deciso peraltro, si dovrebbe trasformare nell'acquisto di armi americane, «le migliori del mondo». Insomma, distorcendo von Clausewitz, per lui guerra - in questo caso la difesa comune - è la continuazione del commercio con altri mezzi.