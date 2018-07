Le donne e quei maschi da educare

Carlo che forse odiava se stesso più di Annamaria. Perché la mente può partorire pensieri che ti divorano e progetti terribili. Nei prossimi giorni potremmo anche scoprire che da qualche tempo era sprofondato nel suo inferno privato. Ma Annamaria e i suoi figli sono le vittime. Non dimentichiamolo mai. Lei si è salvata, però anche il suo nome dovrebbe essere aggiunto a quelli di Arianna, Wilma, Patience e Maddy, uccise a Parma nel 2017, e a quelli delle oltre 40 donne massacrate nella nostra penisola dall’inizio dell’anno. Storie tutte diverse, differenti le complessità dei protagonisti. Eppure, anche questa volta sentiremo ripetere le parole d’ordine: bisogna denunciare subito, anche ai primi segnali di violenza psicologica. Verissimo. Ma parliamo di questi uomini. Sono loro ad essere ancora in mezzo al guado di una rivoluzione che non hanno compiuto.

L’Italia è un Paese maschilista? Sì, ma come tanti altri. Perché non c’è luogo in cui la violenza di genere non sia stata sradicata o compresa fino in fondo. Certo, ci sono nazioni in cui le donne hanno meno difficoltà ad affermarsi e hanno compagni con cui condividono più facilmente i piccoli e grandi impegni della famiglia. Ma la libertà femminile fa ancora paura a tanti.

Gli uomini educati al potere e incapaci di gestire le sconfitte temono queste donne di cui giorno dopo giorno scoprono la forza o ne intuiscono i primi rigurgiti di ribellione.

Certo, bisogna sostenere e investire nei Centri antiviolenza e nelle forze dell’ordine, ma educhiamo questi maschi: a scuola, in famiglia, al lavoro. Coinvolgiamoli sempre di più nelle iniziative contro la violenza di genere, «costringendoli» a parlare dei loro pregiudizi e delle loro ossessioni. E, infine, un messaggio alle donne: si può vivere bene anche senza un uomo al proprio fianco. Se poi fin dall’inizio vi fa sentire più un’ancella che una compagna di vita, non abbiate dubbi.

gazzali@gazzettadiparma.net